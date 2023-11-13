13 ноября, 17:59

"Белкоммунмаш" проводит проверку по факту возгорания трамвая в Самаре

В компании сообщили, что специалисты разбираются в причинах для принятия "соответствующих мер для обеспечения безопасности пассажирских перевозок и недопущения таких случаев в последующем"

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" (ОАО "УКХ "БКМ") проводит разбирательство по факту возгорания трамвайного вагона в Самаре (Россия), туда направлены специалисты.

"Для выяснения причин в Самару оперативно были направлены специалисты Научно-технического производственного центра и Сервисно-сбытового центра холдинга" , - сообщает агентство БелТА со ссылкой на холдинг. Отмечается, что специалисты разбираются в причинах возгорания, чтобы "принять соответствующие меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок и недопущения таких случаев в последующем".

Ранее сообщалось, что 11 ноября в центре Самары произошло возгорание трамвая производства ОАО "УКХ "БКМ" на маршруте №20. Была названа предварительная причина случившегося - короткое замыкание между внутренним пространством крыши и самой крышей.

ОАО "УКХ "БКМ" - ведущий белорусский производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Коммерческое название - BKM Holding. 

Теги:
БелоруссияРоссияСамарская область
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