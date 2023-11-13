Эвакуированных из Газы россиян доставили спецбортом в Москву

На борту Ил-76 МЧС России находились 70 граждан РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет Ил-76 совершил посадку в аэропорту Домодедово. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Самолет вылетел из каирского аэропорта в понедельник днем.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. 12 ноября первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".