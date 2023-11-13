Более 7 тыс. студентов колледжей приняли участие в Дне первокурсника в Москве

Мероприятие провели на площадке VK Stadium

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участниками концерта для первокурсников столичных колледжей, который впервые прошел в Москве, стали свыше 7 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве 13 ноября состоялся масштабный концерт для первокурсников колледжей, мероприятие провели впервые в истории среднего профессионального образования. Концерт прошел на одной из крупнейших площадок столицы - VK Stadium, его посетили более 7 тыс. первокурсников", - цитирует пресс-служба замруководителя департамента Ирину Швец.

По ее словам, в этом году более 30 тыс. юношей и девушек поступили в колледжи. "Они выбрали профессии будущего, которые очень нужны во всех отраслях экономики города. Чтобы сделать начало обучения более ярким и запоминающимся, с поступлением ребят поздравили популярные артисты, в числе которых Клава Кока, Тося Чайкина, Galibri & Mavik, NLO и другие", - добавила Швец. Всего в колледжах, подведомственных столичному департаменту образования, обучаются свыше 100 тыс. студентов.