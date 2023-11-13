13 ноября, 19:05

Глава СПЧ отметил важность развития связей в сфере образования между РФ и Египтом

Валерий Фадеев отметил, что "на уровне молодежи строится это взаимопонимание, поэтому та работа, которую проводит Россотрудничество в этом направлении чрезвычайно важна"

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает развитие сотрудничества между Египтом и Россией в сфере образования чрезвычайно важной работой для будущего. С таким заявлением он выступил, принимая участие в прошедшей в Каире российской образовательной выставки.

"Образование - это один из ключей, а может быть главный ключ к созданию атмосферы взаимопонимания. На уровне молодежи строится это взаимопонимание, поэтому та работа, которую проводит Россотрудничество в этом направлении чрезвычайно важна. Для будущего, может быть, это самая главная работа", - сказал Фадеев. Он подчеркнул, что Египет является одной из ключевых стран не только Востока, но и мира. По его словам, "от Египта многое зависит".

В российской образовательной выставке приняли участие свыше 20 высших учебных заведений со всей страны, в том числе Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Их представители приехали в Египет, чтобы рассказать потенциальным студентам о своих программах, условиях поступления, перспективах дальнейшей реализации, а также для расширения взаимодействия и укрепления сотрудничества с египетскими вузами, которые также приняли участие в мероприятии. Планируется, что второй день выставки состоится 14 ноября в северной столице Египта - городе Александрии. 

Теги:
ЕгипетРоссияФадеев, Валерий Александрович
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