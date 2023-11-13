В ОП высказались за продажу на "Госуслугах" билетов на "Щелкунчик" Большого театра

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что это не только позволит зрителям ГАБТ приобрести билеты на спектакль без ажиотажа и унижений, но и бороться с перекупщиками

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Востребованные билеты на балет "Щелкунчик" в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России можно продавать на портале государственных услуг. Такое мнение высказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Мы живем в век цифровизации! Почему бы не открыть продажу билетов через "Госуслуги", например? Где данные о человеке есть, а лишних проблем и неудобств - нет", - написал Малькевич в Telegram-канале. По его мнению, это не только позволит зрителям ГАБТ приобрести билеты на спектакль без ажиотажа и унижений, но и бороться с перекупщиками. "Боитесь перекупщиков - ну, так я предложил подключить сервисы госуслуг", - написал Малькевич.

По его словам, сейчас желающим приходится проходить "целый квест", чтобы купить билеты на балет "Щелкунчик". "Постоять в одной очереди, чтобы получить бумажный браслет на руку, затем с паспортом нужно передвинуться во вторую очередь - и обязательно с ранее приобретенным браслетом. Только в этом случае вам продадут билеты не больше двух на руки. <...> Если все же удастся пройти через все эти круги ада - не забудьте в день представления паспорт", - написал Малькевич.

Билеты на балет "Щелкунчик" продают по паспортным данным для борьбы с перекупщиками. Билеты появляются в продаже на разные дни поэтапно. Сначала их могут приобрести в кассе театра зрители, которые придут на балет сами или хотят привести членов своей семьи. Оставшиеся билеты потом продаются на сайте ГАБТ. Кроме того, на сайте можно купить и билеты по Пушкинской карте. В 2022 году на сайте театра при продаже билетов на балет "Щелкунчик" фиксировалось до 75 тыс. обращений в минуту. Продажи билетов через кассу прошли 4, 5, 11 и 12 ноября, следующий этап будет 18 и 19 ноября. В зале Большого театра 1,5 тыс. мест, показывают 23 спектакля.