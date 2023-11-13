Медицинская помощь эвакуированным из Газы россиянам во время полета не понадобилась

Как сообщил помощник главы МЧС РФ Александр Коровин, в Каире незамедлительно организовали оперативный штаб

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экстренная медицинская помощь гражданам России, которые были эвакуированы из сектора Газа, во время полета из Каира в Москву не понадобилась. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Александр Коровин.

"На борту медицинскую помощь не оказывали, потому что у нас была группа сопровождения. Все люди, которые находились у нас на борту, в медицинской помощи экстренной не нуждались", - сказал он.

Коровин добавил, что в Каире незамедлительно был организован оперативный штаб. "Мы там проводили медобследование, выявляли, нужна ли людям оперативная помощь или нет. Таковых людей среди эвакуированных не было. Если бы такие были, мы [бы] их не эвакуировали, а положили [бы] в стационар", - пояснил он.

Ранее спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Самолет вылетел из каирского аэропорта в понедельник днем.

12 ноября первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".