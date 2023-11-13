13 ноября, 19:31,
обновлено 13 ноября, 19:55
Палестино-израильский конфликт

МЧС РФ планирует доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели

Как сообщил замглавы ведомства Алексей Серко, вторую группу российских граждан доставят в Москву 14 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. МЧС России планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС России Алексей Серко.

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"Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится - раньше, мы всех людей вывезем в РФ", - сказал он.

Серко добавил, что в Каире стоят еще два самолета. "Сколько необходимо, столько бортов есть, чтобы всех вывести, чтобы никого не задерживать. Как можно скорее оказать им всяческую помощь и поддержку", - добавил замминистра.

Вторую группу эвакуированных из Газы граждан РФ планируют доставить в Москву во вторник, заявил замглавы МЧС РФ.

Ранее спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. Самолет вылетел из каирского аэропорта в понедельник днем.

12 ноября первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 168 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".

В новость внесена правка (22:50 мск) - передается с изменением даты запланированной эвакуации второй группы россиян, верно - во вторник. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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