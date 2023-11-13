13 ноября, 19:35

Под Ярославлем после двухлетней реконструкции открыли участок федеральной трассы

Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что дорогу расширили до четырех полос

ТАСС, 13 ноября. Движение по участку федеральной трассы М-8 "Холмогоры" длиной 9 км, которая связывает Ярославль с Москвой и имеет высокую загрузку - до 25 тыс. автомобилей в сутки, запустили в Ростовском районе после двухлетней реконструкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Дали официальный старт движению на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе. Два года здесь шел капитальный ремонт девятикилометрового участка. Дорогу расширили до четырех полос, разделили потоки, установили светофоры и освещение", - сказал глава региона.

По словам губернатора, реконструкция трассы важна для региона, так как связывает Ярославль с Москвой и имеет высокую загрузку. "Московское направление имеет для региона стратегическое значение и с точки зрения востребованности, и с точки зрения безопасности. Загрузка трассы высокая, ежедневно по ней проезжает более 25 тыс. автомобилей, и наша общая с Федеральным дорожным агентством задача - обеспечить людям безопасное и комфортное транспортное сообщение", - отметил Евраев.

Он добавил, что в планах на 2024 год - расширить трассу еще на одном участке длиной в 6 км. Также прорабатывается возможность строительства участка дороги в обход населенных пунктов от Переславля-Залесского до границы с Владимирской областью. Ожидается, что эти меры повысят безопасность дорожного движения и сократят время в пути. 

Теги:
РоссияЯрославская областьЕвраев, Михаил Яковлевич
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