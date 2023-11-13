13 ноября, 19:38
Реновация

В столичном районе Кузьминки в рамках программы реновации снесли 10 домов

Здания демонтировали при помощи технологии умного сноса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. 10 жилых домов демонтировали в столичном районе Кузьминки в рамках программы реновации, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Кузьминки на юго-востоке столицы по программе реновации снесли 10 жилых домов. Десятым снесенным зданием с начала реализации программы стал дом, расположенный на улице Зеленодольской, дом 28, корпус 4. Его жители переехали в новые квартиры на той же улице", - сообщил Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Отмечается, что здания демонтировали при помощи технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания", - добавили в пресс-службе.

Так, зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены более 300 жилых домов", - заключил Загрутдинов. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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