13 ноября, 21:17
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили о продолжении выяснения источника пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что речь идет о работе в нескольких областях, включая более подробный анализ самых ранних известных или вызвавших подозрение случаях ковида

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит выяснение причин возникновения пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пояснив, что необходим более тщательный анализ ранних случаев заболевания, роли рынка "Хуанань" в Ухане в передаче вируса от животных человеку, а также требуется "больше информации о потенциальных нарушениях биобезопасности" в лабораториях и на фермах в районах, где были зафиксированы первые заболевания ковидом.

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Выступая на заседании научно-консультативной группы экспертов по новым опасным патогенам (SAGO), Гебрейесус заверил, что "ВОЗ не прекратит работу, направленную на достижения понимания начала пандемии COVID-19". "Это приоритет для ВОЗ не только потому, что это поможет нам предотвратить будущие пандемии, но и потому, что мы в долгу перед миллионами людей, умерших от этого вируса", - сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что речь идет о работе в "нескольких областях, включая более подробный анализ самых ранних известных или вызвавших подозрение случаях COVID-19". По его словам, следует также лучше разобраться в роли рынка морепродуктов "Хуанань" в передаче инфекции от животных человеку и между людьми. Кроме того "нужно больше информации о потенциальных нарушениях биобезопасности и биозащищенности в лабораториях и фермах в районах, где были обнаружены первые случаи заболевания людей". Среди других необходимых сведений глава ВОЗ назвал данные о "местах происхождения животных", которые были проданы на рынке, а также результаты "серологического или молекулярного тестирования людей, которые выращивали и продавали этих животных".

"Признаю, что чем дольше это длится, тем сложнее становится [получить данные], но мы не прекратим попытки, пока не исчерпаем все возможности", - сказал Гебрейесус, добавив, что с нетерпением ждет публикации экспертами SAGO "независимой оценки происхождения SARS-CoV-2", а также рекомендаций по дальнейшим действиям.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 8 ноября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 771 820 937 случаев заражения коронавирусом и 6 978 175 летальных исходов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

Изучение происхождения ковида

В марте SAGO рекомендовала исследователям в Китае изучить "первичные источники животных и продуктов животного происхождения, присутствовавших на рынке "Хуанань" непосредственно перед его закрытием". Эксперты подчеркнули, что "хотели бы способствовать" публикации "всех доступных мегагеномных данных" в международной системе геномониторинга GISAID или другой информационной базе.

COVID-19 имеет, вероятнее всего, естественное, а не лабораторное происхождение, заявил в августе главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар в интервью газете Financial Times. "Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]", - сказал он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении. 

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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