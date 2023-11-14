В кабмине предложили переработать законопроект о химической кастрации педофилов

В проекте отзыва сказано, что сейчас уже установлена возможность лечения этих лиц в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности предложила ЛДПР концептуально переработать законопроект о химической кастрации педофилов. В проекте отзыва (копия документа есть в распоряжении ТАСС) отмечается, что сейчас уже установлена возможность лечения этих лиц в медорганизациях, оказывающих психиатрическую помощь.

В своем законопроекте депутаты Госдумы от ЛДПР предлагали дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей о химической кастрации и включить ее в список принудительных мер медицинского характера, которые могут быть назначены судом. При этом уточнялось, что химическая кастрация может быть применена к лицам, которые совершили преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Согласно документу такая кастрация назначается после получения экспертного заключения об отсутствии возникновения вреда для физического здоровья или психического состояния. Она проводится в учреждениях органов здравоохранения путем введения в организм гормональных препаратов, перечень которых устанавливается российским законодательством. Первичная процедура химической кастрации применяется за шесть месяцев до окончания отбывания наказания. Срок проведения повторной процедуры определяется на основании заключения экспертов.

"Статьей 97 кодекса установлены основания, особенности и порядок применения принудительных мер медицинского характера, а также установлена возможность лечения указанных лиц в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или направления указанных лиц в стационарные учреждения социального обслуживания в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. <…> Таким образом, законопроект нуждается в концептуальной переработке", - говорится в проекте отзыва.

При переработке законопроекта в кабмине предложили учесть позицию Верховного суда РФ. "Как следует из официального отзыва Верховного суда Российской Федерации в отношении законопроекта, законодательством Российской Федерации уже предусмотрены специальная мера медицинского характера для указанной категории лиц и порядок ее исполнения, в связи с чем предлагаемые изменения, направленные на повышение эффективности предупреждения общественно опасных посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность личности посредством мер, не являющихся уголовным наказанием, должны рассматриваться в рамках существующей системы принудительных мер медицинского характера и сопровождаться, прежде всего, изменениями в законодательстве о здравоохранении и о психиатрической помощи", - указано в документе.