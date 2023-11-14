Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир

В пресс-службе МЧС России отметили, что на протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи ведомства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вторая группа россиян, перешедшая в понедельник КПП "Рафах", выдвинулась в Каир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"99 граждан, в том числе 43 ребенка, на автобусах направлены от пункта пропуска "Рафах" в Каир. Оперативный штаб готов к их приему, людям будет оказана вся необходимая помощь", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на протяжении всего пути граждан будут сопровождать медики и психологи ведомства.

В понедельник КПП "Рафах" прошла вторая группа из 99 человек, из них 43 ребенка. Во вторник они спецрейсом МЧС России будут доставлены в Москву. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 169 граждан РФ.