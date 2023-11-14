13 ноября, 23:09

В туристическом поселке на Камчатке по нацпроекту отремонтировали амбулаторию

В 2023 году был запланирован капитальный ремонт в шести медицинских учреждениях края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Здравоохранение" провели во врачебной амбулатории в поселке Паратунка на Камчатке, где расположены туристические базы с термальными источниками. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Врачебная амбулатория в селе Паратунка занимает первый этаж многоквартирного дома. Капитальный ремонт не проводился достаточно давно, и отрадно, что обновленное учреждение здравоохранения вновь открыло свои двери для местных жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак.

Уточняется, что в рамках профильного национального проекта в этом году был запланирован капитальный ремонт в шести медицинских учреждениях Камчатского края, в части из них он уже выполнен.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что с начала года более 500 медиков трудоустроились в учреждения Камчатки, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

Теги:
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