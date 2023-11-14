В туристическом поселке на Камчатке по нацпроекту отремонтировали амбулаторию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в рамках нацпроекта "Здравоохранение" провели во врачебной амбулатории в поселке Паратунка на Камчатке, где расположены туристические базы с термальными источниками. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Врачебная амбулатория в селе Паратунка занимает первый этаж многоквартирного дома. Капитальный ремонт не проводился достаточно давно, и отрадно, что обновленное учреждение здравоохранения вновь открыло свои двери для местных жителей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак.
Уточняется, что в рамках профильного национального проекта в этом году был запланирован капитальный ремонт в шести медицинских учреждениях Камчатского края, в части из них он уже выполнен.
Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что с начала года более 500 медиков трудоустроились в учреждения Камчатки, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2022 года.