14 ноября, 01:48

Обвиняемого в растрате экс-главу Петербургского НИИ лишили гражданства Никарагуа

Власти центральноамериканской республики приняли это решение в связи с тем, что ученый нарушил положения конституции страны, а также закон о миграции и иммиграции и его положений

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение лишить гражданства республики бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого следствие в России обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается в официальной газете центральноамериканской республики La Gaceta.

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"Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина <...> за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений", - говорится в тексте опубликованного постановления.

7 сентября стало известно об увольнении Трухина с должности директора НИИ после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства России. Через два дня суд отправил ученого в СИЗО по делу о растрате, а 13 сентября ему предъявили обвинение. Следствие полагает, что Трухин своими действиями причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. По информации СМИ, эти деньги в 2021 году были переведены на счет дочернего предприятия института в Никарагуа - The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Латиноамериканский институт биотехнологии "Мечников").  

Теги:
НикарагуаРоссияСанкт-Петербург
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