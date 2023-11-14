СМИ: популярность города Санья на Хайнане постоянно растет среди иностранцев

Газета Sanya Ribao пишет, что в последнее время город становится важной площадкой для ведения бизнеса, а также трудоустройства квалифицированных специалистов со всего мира

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Популярность курортного города Санья, расположенного на южном побережье острова Хайнань, постоянно растет среди иностранцев. Об этом сообщила газета Sanya Ribao.

Авторы издания отмечают, что одно из важных преимуществ Саньи, которое привлекает к городу внимание граждан многих стран, - постоянное повышение уровня социальных услуг. В сочетании с прекрасным природным климатом это позволяет обеспечить идеальные условия для жизни и работы.

По данным газеты, в последнее время город становится важной площадкой для ведения бизнеса и трудоустройства квалифицированных специалистов со всего мира. Этому во многом способствует политика местной администрации по привлечению востребованных кадров из-за рубежа. Чтобы они могли быстрее адаптироваться, власти создали профильную организацию - "Санья - дом для иностранных профессионалов", которая позволяет еще до приезда в Китай в режиме "одного окна" пройти процедуры, связанные с новым рабочим местом.

Одна из перспективных инновационных площадок Саньи - наукоград "Ячжоувань", где быстрыми темпами идет формирование кластера компаний, занимающихся глубоководными, растениеводческими и космическими проектами. На его территории имеется специальная структура, которая помогает экспатам решать возникающие у них бытовые и прочие проблемы.

Иностранцы, работающие в этой научно-исследовательской и производственной зоне, могут ознакомиться с перечнем предлагаемых им общественных услуг в официальном руководстве, которое составлено на русском, китайском и английском языках.

Как прокомментировало управление науки и техники, промышленности и информатизации Саньи, компетентные социальные структуры города позаботятся, чтобы зарубежные специалисты могли активно участвовать в общественной жизни и чувствовали себя как дома. "Мы продолжим предоставлять международным профессионалам высококачественный сервис, будем способствовать тому, чтобы они могли лучше почувствовать свою индивидуальность и сопричастность к формированию Хайнаньского порта свободной торговли", - сообщило ведомство.