СМИ: в Канаде монеты с изображением Карла III поступят в обращение в декабре

Дизайн портрета короля представят во вторник, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первая партия монет с изображением короля Великобритании Карла III поступит в обращение в Канаде в декабре. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, Канадский монетный двор во вторник представит дизайн портрета короля, который будет чеканиться на всех канадских монетах. Отмечается, что первая партия денег с новым изображением британского монарха поступит в оборот уже в декабре. В Канаде в ходу монеты достоинством от пяти центов до двух долларов.

Ранее Канадский монетный двор сообщал, что поместит на банкноту номиналом 20 долларов портрет короля Карла III, который заменит изображение его матери, королевы Великобритании Елизаветы II.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.