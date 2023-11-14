14 ноября, 02:14

На Чукотке более чем на сутки перенесли вылет двух рейсов из-за циклона

Речь идет о рейсах в поселок Провидения и село Марково

ТАСС, 14 ноября. Вылет двух рейсов из главного аэропорта Чукотки откладываются до среды по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло.

"До 15 ноября задерживаются вылеты рейсов в поселок Провидения и село Марково", - следует из опубликованных сведений.

До этого вылеты рейсов дважды откладывались на несколько часов, в то время как воздушные суда должны были вылететь утром во вторник. Пассажиры в гостиницы не размещались.

В регионе 14 ноября синоптики прогнозируют ветер до 33 м/с, метель, в континентальной части региона похолодает до минус 30 градусов. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация