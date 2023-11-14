В Якутске планируют провести "Игры детей Арктики" в 2024 году

Школьники будут соревноваться в том числе в северном футболе

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Соревнования "Игры детей Арктики" среди учащихся школ пройдут в Якутске в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС инструктор-методист республиканского центра национальных видов спорта "Модун" Дмитрий Сергеев.

"Соревнования "Игры детей Арктики" состоятся в Якутске в 2024 году. Школьники соревнуются, среди прочего, в эвенкийской игре - северном футболе. Мяч делается из кожи, внутри - оленья шерсть. Существуют два вида эвенкийского футбола - когда играют команды по трое или пятеро игроков. Ворота треугольные - в виде урасы (традиционного жилища якутов - прим. ТАСС), которые должны выбить мячом", - рассказал Сергеев.

Современные национальные виды спорта народов Севера берут начало в образе жизни предков и тесно связаны с охотой и оленеводством. "Соревнования в северном многоборье включают в себя прыжки через нарты, бег на широких лыжах, северную борьбу на снегу", - добавил он.

Чтобы выжить в тундре, жители Севера должны виртуозно управлять оленьей упряжкой. "Дети соревнуются в метании аркана. Аркан - это специальная веревка для ловли оленей. Ее плетут из нескольких тонких ремней оленьей кожи", - объяснил собеседник агентства.