Все муниципалитеты Приморья получили паспорта готовности к отопительному сезону

При этом, по итогам надзорных мероприятий органами прокуратуры края были выявлены и пресечены свыше 1,5 тыс. нарушений

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Все 34 муниципалитета Приморского края получили паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, сотрудники ведомства приняли более 800 актов реагирования по ремонту тепловых сетей и котельных.

"В соответствии с пунктом 10 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России, срок выдачи паспортов готовности для муниципальных образований - до 15 ноября. По состоянию на 14 ноября 2023 года Ростехнадзор выдал паспорта готовности всем 34 муниципальным образованиям Приморского края", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что по итогам надзорных мероприятий органами прокуратуры края выявлены и пресечены свыше 1,5 тыс. нарушений, в связи с чем в отношении муниципальных образований, теплосетевых и ресурсоснабжающих организаций, а также управляющих компаний приняты более 800 актов прокурорского реагирования. Они были направлены на ремонт и утепление тепловых сетей и котельных, установку резервных источников питания и дополнительного оборудования, подготовку диспетчерских пунктов и нормативной документации. В частности, более 100 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Отопительный сезон в Приморском крае фактически начался 10 октября, когда были запушены первые котельные для отопления социальных объектов. Во Владивостоке отопительная система полностью заработала 1 ноября.