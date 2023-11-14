14 ноября, 03:01

В Москве ожидаются небольшие осадки и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Облачно, небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице - от плюс 3 до плюс 5 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до 0 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба. 

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