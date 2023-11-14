14 ноября, 03:21

Ferrari 1962 года продали на аукционе за рекордные $51,7 млн

Последние 38 лет автомобиль принадлежал коллекционеру из США

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года был продан на торгах в Нью-Йорке за рекордные $51,7 млн. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

С 1974 по 1985 год владельцем машины был председатель американской организации Ferrari Club of America, а в течение последних 38 лет автомобиль принадлежал одному коллекционеру из Соединенных Штатов.

Британский и итальянский автогонщики Майк Паркс и Лоренцо Бандини в 1962 году выступали на этом Ferrari за итальянскую гоночную команду Scuderia Ferrari на марафоне "24 часа Ле-Мана".

По данным агентства Agence France-Presse, в 2018 году машина аналогичной линейки была продана за $48 млн на Sotheby's. 

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