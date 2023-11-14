14 ноября, 03:20

На Камчатке открылся первый класс для детей с расстройством аутического спектра

Школьный класс адаптировали под особые потребности и сенсорные особенности учеников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Первый ресурсный класс для детей с расстройством аутического спектра открылся на базе школы №27 в Петропавловске-Камчатском, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Учебный год для ребят с расстройством аутического спектра начался в первом на Камчатке ресурсном классе - он открылся в 27-й школе Петропавловска-Камчатского. У каждого ребенка есть свой тьютор. Сейчас проходят программу первого класса - такую же, как у всех, отличается только скорость освоения. Они учатся математике, русскому языку, физкультуре, музыке и даже выращивают дыни", - написал глава региона.

Уточняется, что школьный класс адаптирован под особые потребности и сенсорные особенности детей: в нем есть индивидуальные рабочие места, зона для сенсорной разгрузки с балансиром, качелями-коконом, батутом, виброплатформой. Все это помогает детям выдержать нагрузку для включения в учебный процесс. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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