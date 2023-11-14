14 ноября, 03:51

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

В регионе объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Волны высотой до 9 м прогнозируются в среду в акватории Берингова моря, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 15 ноября в акватории Берингова моря, <…> в Алеутском муниципальном округе ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Явление сохранится до середины ночи 16 ноября", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в период опасного явления повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. 

Теги:
РоссияКамчатский крайКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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