14 ноября, 04:08

На трассах Югры ввели ограничения скорости из-за снегопада и ветра

Скорость движения транспорта по дорогам не должна превышать 70 км/ч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ограничение скорости до 70 км/ч введено на автодорогах Ханты-Мансийского автономного округа из-за снегопада и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления автомобильных дорог Югры.

"Вводятся ограничения максимальной скорости 70 км/ч на следующих автодорогах Югры: Югра 140-220-й км, Нягань -Талинка 60-87-й км, Нягань - Советский 107-141-й км, Нягань - Талинка 0-60-й км, Нягань - Приобье 0-65-й км, Югра 11-140-й км, Иртыш 0-123-й км, Советский-Нягань 0-106-й км, Талинка - Советский 220-368-й км, Советский - Югорск 374-383-й км, Югорск - Таежный 391-437-й км", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной введенных ограничений стали снегопад и сильный ветер. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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