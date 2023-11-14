14 ноября, 04:17
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" посетители смогут попробовать сибирские пельмени и квас

Гастрономический фестиваль пройдет в Доме российской кухни 19 ноября, в День Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "В Сибири - есть", на котором можно будет попробовать блюда сибирской кухни, в том числе пельмени и квас, пройдет 19 ноября - в День Новосибирской области - в Доме российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Читайте также
Интервью
Гендиректор выставки-форума "Россия": наша задача — объединить всю страну

"Сибирские пельмени, местную выпечку, сибирский квас представят лучшие сибирские шеф-повара. Здесь же пройдут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни от шеф-поваров Новосибирской области в рамках фестиваля "Россия - территория вкуса", - говорится в сообщении.

День Новосибирской области откроет губернатор Андрей Травников, который представит крупнейшие достижения региона за последние шесть лет. Также в списке мероприятий - встреча с сенатором России, трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным.

"Одна из наших целей на выставке - презентовать туристический потенциал региона. 19 ноября, в День Новосибирской области, пройдет презентация с участием представителей новосибирских туроператоров и познавательный квест "Сибирь здесь" по 10 стендам Сибирского федерального округа. Победители смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с суперпризами - путевками в Новосибирскую область", - привела пресс-служба слова министра экономического развития региона Льва Решетникова.

В рамках Дня Новосибирской области подготовлены концерты, выставки, мастер-классы. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив Новосибирской филармонии "Вокальный ансамбль Павла Шаромова" представит произведения сибирских композиторов, а также песню о Новосибирске - подарок от композитора Александра Зацепина. В павильоне "Дом культуры" пройдет музыкально-театральное шоу с участием поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и музыкальных групп Новосибирской области. Также подготовлен спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

  

Теги:
РоссияЗацепин, Александр СергеевичКарелин, Александр АлександровичТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация