На выставке "Россия" посетители смогут попробовать сибирские пельмени и квас

Гастрономический фестиваль пройдет в Доме российской кухни 19 ноября, в День Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "В Сибири - есть", на котором можно будет попробовать блюда сибирской кухни, в том числе пельмени и квас, пройдет 19 ноября - в День Новосибирской области - в Доме российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Сибирские пельмени, местную выпечку, сибирский квас представят лучшие сибирские шеф-повара. Здесь же пройдут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни от шеф-поваров Новосибирской области в рамках фестиваля "Россия - территория вкуса", - говорится в сообщении.

День Новосибирской области откроет губернатор Андрей Травников, который представит крупнейшие достижения региона за последние шесть лет. Также в списке мероприятий - встреча с сенатором России, трехкратным победителем Олимпийских игр Александром Карелиным.

"Одна из наших целей на выставке - презентовать туристический потенциал региона. 19 ноября, в День Новосибирской области, пройдет презентация с участием представителей новосибирских туроператоров и познавательный квест "Сибирь здесь" по 10 стендам Сибирского федерального округа. Победители смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с суперпризами - путевками в Новосибирскую область", - привела пресс-служба слова министра экономического развития региона Льва Решетникова.

В рамках Дня Новосибирской области подготовлены концерты, выставки, мастер-классы. На уличной сцене ВДНХ ведущий коллектив Новосибирской филармонии "Вокальный ансамбль Павла Шаромова" представит произведения сибирских композиторов, а также песню о Новосибирске - подарок от композитора Александра Зацепина. В павильоне "Дом культуры" пройдет музыкально-театральное шоу с участием поэтов, студенческого джаз-оркестра, танцевальных коллективов и музыкальных групп Новосибирской области. Также подготовлен спектакль по мотивам рассказов Сергея Козлова "Ежик в тумане".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.