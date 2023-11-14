Гендиректор Эрмитажа заявил, что порядка 60% посетителей музея составляет молодежь

По словам Пиотровского, существенное влияние на турпоток оказало отсутствие больших экскурсионных групп

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 60% общего потока посетителей Государственного Эрмитажа сегодня составляют люди моложе 35 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У нас 60% посетителей - моложе 35 лет, такого никогда не было. И эти люди идут нестандартными маршрутами, ищут вещи, которые нравятся конкретно им. То есть сейчас пошел качественно другой турист, его надо удержать", - сказал Пиотровский.

По его словам, существенное влияние на турпоток оказало отсутствие больших экскурсионных групп, для которых в Эрмитаже определено отдельное время посещения. "Сейчас в музеях нет больших толп туристов с флажками, поэтому люди, которые занимаются индивидуальным туризмом, могут спокойно купить билет по интернету, выбрать время, спланировать посещение. Для туристических групп мы чаще выделяем утреннее и вечернее время, оставляя дневное для индивидуальных посетителей. Схема у нас гибкая, в которой туризм должен занять свою правильную нишу и приносить свой доход", - добавил гендиректор Эрмитажа.

Он напомнил, что туризм не является основной задачей музея. "Музей - это сохранение культурной памяти. Да, туризм приносит деньги, но он никогда не должен быть целью музея. В целом, турпоток нужно оценивать по качеству", - отметил Пиотровский.