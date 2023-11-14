14 ноября, 05:12

Индийские фермеры выйдут на марш протеста из-за нехватки невест

Они утверждают, что в стране сложился "брачный кризис", который вызван нежеланием женщин и их семей быть привязанными к сельской жизни

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Фермеры штата Карнатака на юго-западе Индии намерены организовать марш, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме нехватки невест в сельской местности. Об этом сообщает Times of India.

Как утверждают фермеры, в стране сложился "брачный кризис", вызванный нежеланием женщин и их семей быть привязанными к сельской жизни.

"Мы не просим никакого приданого. Мы относимся к ним [потенциальным женам], как к королевам. Но несмотря на это, семьи не хотят отдавать за нас своих дочерей", - сказал 30-летний фермер Сантош. По его словам, цель марша, который планируется провести в декабре, - обратить внимание на эту социальную проблему.

В последние годы число свадеб в индийских деревнях сократилось вдвое. Даже отцы-фермеры не хотят выдавать своих дочерей за сыновей соседей, отправляя девушек учиться в города или подыскивая партию среди городских жителей с серьезной профессией и стабильным доходом.

В результате поиск жены занимает у многих фермеров иногда даже не годы, а десятилетия. Эта проблема зачастую становится причиной самоубийств.

Общая численность фермеров в Индии оценивается в среднем в 100 млн человек. Точная цифра в официальных источниках не приводится из-за разных методик и систем подсчета и регистрации. 

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Индия
© Информационное агентство ТАСС
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