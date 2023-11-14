В Подмосковье направят около 80 млрд рублей на оказание мер соцподдержки в 2024 году

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, получателями различных мер поддержки являются свыше 2,3 млн человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете Московской области на 2024 год для оказания мер социальной поддержки населению. Всего в Подмосковье получателями различных мер поддержки являются более 2,3 млн человек, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"В первую очередь, бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств. В проекте бюджета на 2024 год мы предусматриваем почти 80 млрд рублей на оказание мер социальной поддержки", - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье получателями различных мер поддержки являются более 200 категорий граждан - это свыше 2,3 млн человек. "Помощь предусмотрена семьям участников СВО, семьям с детьми, гражданам старшего возраста, ветеранам, детям-сиротам, инвалидам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и многим другим", - рассказал Брынцалов.

Председатель облдумы подчеркнул, что новые меры поддержки для граждан региона вводятся регулярно. Так, например, в этом году была увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет и установлена ежемесячная выплата в размере 18 тыс. рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать.