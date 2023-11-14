14 ноября, 05:35

На севере Красноярского края ограничили движение транспорта из-за непогоды

Также отменили рейсы автобусов по этим маршрутам до улучшения погодных условий

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Пять автомобильных дорог на севере Красноярского края закрыты для движения пассажирского транспорта из-за гололеда. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Из-за гололедных явлений ограничено движение для пассажирского транспорта по автомобильным дорогам: Богучаны - Абан, Богучаны - Кодинск, Богучаны - Манзя, Богучаны - Гремучий, Красногорьевский - Шиверский. Рейсы автобусов по этим маршрутам отменены до улучшения погодных условий", - сообщили в МЧС.

По данным Госавтоинспекции Красноярского края, в целом на дорогах региона наблюдается сложная обстановка. "В таких условиях водителям необходимо быть предельно внимательными. Важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, следить за исправностью автомобиля и незамедлительно сменить шины на зимние, кто еще этого не сделал", - пояснили в Госавтоинспекции.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют до конца недели температурные качели в центральных, южных и северных районах Красноярского края. Средняя дневная температура составит до плюс 4 градусов. Ночью столбик термометра покажет минус 15 градусов. Также возможна метель и ветер до 18 м/с. 

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РоссияКрасноярский край
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