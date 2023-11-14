В Хабаровском крае ожидают циклон с мокрым снегом

Аварийные, спасательные и дорожные службы переведены в режим готовности

ТАСС, 14 ноября. Очередной мощный циклон ожидается в Хабаровском крае с мокрым снегом, гололедом и усилением ветра до 15-22 м/с в конце недели. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"К концу текущей недели в регион снова придет циклон. По информации Хабаровского гидрометцентра, 17-18 ноября в большинстве районов края ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, усиление северо-восточного ветра по долинам рек и на побережье до 15-22 м/с. Также синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 0 градусов", - говорится в сообщении.

По информации краевого комитета по гражданской защите, такие погодные условия могут привести к ограничениям в работе автотранспорта, ухудшению видимости на дорогах. Кроме того, из-за налипания мокрого снега и усиления ветра возможен обрыв линий электропередачи и отключение электроэнергии. В муниципалитеты заранее направлены рекомендации по предупреждению и минимизации возможных ЧС. Аварийные, спасательные и дорожные службы переведены в режим готовности.

При этом городские службы до сих пор устраняют последствия предыдущего циклона, который накрыл регион с 9 по 11 ноября. На дорогах образовался гололед, были образованы сугробы во дворах и на тротуарах. По последним данным мэрии Хабаровска, очищено почти 2 тыс. внутридворовых пешеходных переходов, более 1,6 тыс. подъездов, свыше 2 тысяч выходов с придомовых территорий к тротуарам общего пользования, почти 2 тыс. подъездов к контейнерным мусорным площадкам. За сутки работали 1,2 тыс. сотрудников управляющих компаний и 56 единиц уборочной техники.

Ранее губернатор края Михаил Дегтярeв сообщал, что за время прохождения циклона от снега не убрано 80% улиц и дворов Хабаровска. По его словам, в ходе рейдовых поверок на дорогах города работало меньше техники, чем было заявлено администрацией. Глава региона поручил городским властям привести город в порядок и далее заранее планировать ход работ и их контроль.