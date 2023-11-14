14 ноября, 06:11

Новосибирский Минздрав проверит информацию о снижении на 30% зарплаты сотрудников скорой

Руководство НКЦРБ сообщило, что низкая заработная плата сотрудников связана с выполненными ими объемами работы

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новосибирской области организовало проверку исполнения законодательства в части оплаты труда в Новосибирской центральной районной клинической больнице, сообщили в официальном Telegram-канале министерства.

"В связи с заявлением фельдшеров СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории по поводу размера заработной платы министерство здравоохранения Новосибирской области в рамках имеющихся полномочий организует внеплановый ведомственный контроль исполнения НКЦРБ (Верх-Тулинская амбулатория является ее структурным подразделением) законодательства РФ в части оплаты труда", - сообщили в Минздраве.

Проверку также организовали Следственный комитет и прокуратура.

В свою очередь руководство больницы в своем Telegram-канале сообщило, что низкая заработная плата сотрудников скорой связана с выполненными ими объемами работы. "Расчетные показатели работы подстанции, с учетом количества проживающего на территории населения, - 6,3 вызова в сутки на одну бригаду. Фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду Верх-Тулинской подстанции за 10 месяцев 2023 года составляет 3,7 вызова", - сообщили в медучреждении.

Как отмечает руководство больницы, документально зафиксированы случаи замены фельдшерами скорой выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад, поясняется в сообщении.

Ранее издание "НГС. Новосибирск" опубликовало видео, где сотрудники скорой помощи амбулатории поселка Верх-Тула под Новосибирском сообщили о снижении заработной платы на 30%, а также о том, что руководство медучреждения угрожало им увольнением, если они встретятся со СМИ. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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