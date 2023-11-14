14 ноября, 06:18

В Москве благоустроили 100 га территории при создании парка

Парк находится на территории пойм рек Шмелевки и Кузнецовки недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 100 га территории в Москве удалось благоустроить благодаря созданию парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Комфортное пространство для прогулок и отдыха на свежем воздухе создали на территории, ограниченной МКАД, Воронежской улицей и Ореховым бульваром: общая площадь благоустройства составила почти 100 га", - говорится в сообщении.

Парк на территории пойм рек Шмелевки и Кузнецовки недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово" появился летом 2023 года. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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