14 ноября, 06:25

В Москве подготовили пригородные поезда к зиме

Климатические установки в поездах перевели на зимний режим, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты подготовили железнодорожный транспорт Москвы к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Перевозчики "Центральная пригородная пассажирская компания", "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" и Аэроэкспресс перевели климатические установки в поездах на зимний режим, включили обогрев лобовых стекол, отопление в вагонах. На станциях коллеги из РЖД уже проверили системы отопления и освещения. На новых московских городских вокзалах вестибюли отапливаемые. Здесь тепло ждать поезд, даже когда за окном минусовая температура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе внедряются инновации, например, в Зеленограде, тестируют обогреватели на платформах, которые включаются, когда человек находится рядом. На станциях, которым только предстоит стать городскими вокзалами, были установлены погодные модули. Для сотрудников провели инструктажи и одели их в теплую одежду. Кроме того, специалисты проверили снегоуборочную технику и подготовили другие нужные инструменты. 

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