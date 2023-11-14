X Чемпионат высокотехнологичных профессий собрал на Урале участников из 11 стран

В 35 компетенциях чемпионата "Хайтек-2023" выступят порядка 1 000 конкурсантов и экспертов из более чем 25 холдингов и корпораций страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. X Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" открылся на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Участие в нем принимают специалисты и эксперты из 11 стран, сообщил на торжественном открытии чемпионата и Кубка по рационализации и производительности заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

"Уже 10 лет в Екатеринбурге проходит "Хайтек", 3 года - Кубок по рационализации. Те решения, которые здесь придумываются, реализуются, потом, выходя за стены "Екатеринбург-Экспо", применяются на наших промышленных предприятиях. Очень важно, что мероприятие международное - 11 стран в этом году в очной и заочной форме участвуют - а это значит, что та самая международная кооперация, обмен опытом, компетенциями, на практике можем их здесь на Урале наблюдать, а потом увидеть, как это уходит в среднесерийное производство", - сказал Ионин.

Генеральный директор Агентства развития профессий и навыков, директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив Роберт Уразов отметил, что страны БРИКС традиционно принимают участие в чемпионате. "Было интересно добавить страны, которые вступают в этот союз, в данном случае это Иран, <…> исходя из того, что они умеют делать. Иран - страна, которая обладает достаточно приличным промышленным потенциалом", - сказал он, отметив, что участникам будет полезно сравнить себя с иранскими специалистами. Уразов добавил, что коллаборации с Индией и Китаем на площадке чемпионата позволяют изучать опыт их развития.

"Надеемся, что площадка чемпионата станет полноценным форумом для обмена опытом предприятий, которые выставили сегодня свои команды, сформировали материально-техническую базу для чемпионата, которые формируют задания для чемпионата", - сказал на открытии помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий.

C 13 по 17 ноября в Екатеринбурге проходят X, юбилейный, Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" и III Кубок по рационализации и производительности. В 35 компетенциях чемпионата "Хайтек-2023" выступят порядка 1 000 конкурсантов и экспертов из более чем 25 крупнейших холдингов и корпораций страны. К ним присоединятся участники из 11 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. К соревнованиям - Китай, Иран, Индия, Белоруссия, Киргизия, Бразилия, Казахстан, Гана, в деловой программе к представителям перечисленных государств подключатся Армения, Парагвай и ЮАР. III Кубок по рационализации и производительности объединит на своей площадке более 350 конкурсантов и экспертов - лучших профессионалов со всей страны, задействованных в оптимизации производственных процессов на предприятиях.