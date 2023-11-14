Минобрнауки предложило снизить цену экзаменов для мигрантов более чем втрое

Предполагается уменьшение стоимости с 5,9 тыс. рублей до 1 тыс. рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ предлагает установить для мигрантов единую стоимость экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для получения разрешения на временное проживание или работу в размере 1 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", - 1000 рублей", - говорится в документе.

Согласно действующим правилам, для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента - 3,8 тыс. рублей.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 августа 2027 года.