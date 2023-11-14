В Москве проверили около 80% газовых плит с начала 2023 года

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в Москве с начала текущего года проверили около 1,4 млн газовых плит, это около 80% от общего количества, сообщается в Telegram-канале комплекса.

"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком. За январь - октябрь оценили состояние около 1,4 млн газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки. Уточняется, что газовыми плитами в столице пользуются более 1,8 млн семей. Необходимо контролировать состояние оборудования для обеспечения его безопасной эксплуатации. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования несут собственник или наниматель жилого помещения.

"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - отмечается в сообщении.