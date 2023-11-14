В Москве отреставрировали фасады храма Покрова в Филях

По словам мэра столицы Сергея Собянина, специалисты привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, он снова открыт для посещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Вернули исторический облик фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Нынешнее здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Храм пережил две Отечественные войны и в последние годы остро нуждался в реставрации", - написал он.

По словам мэра, за два года работы специалисты привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища. Кроме того, была восстановлена уникальная историческая свинцовая гидроизоляция лестниц, гульбищ и кровель, что позволило не только вернуть зданию былой вид, но и продлить срок его эксплуатации. "Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы - объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филевский Парк - снова открыт для жителей и гостей столицы", - добавил он.