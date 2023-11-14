14 ноября, 07:01

Украина предложила Польше запустить полосы для порожних грузовиков в двух КПП

По данным украинских СМИ, сейчас время ожидания на пересечение границы в сторону Украины в КПП "Дорохуск - Ягодин" составляет около двух суток

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украина на переговорах о разблокировании границы предложила польским властям открыть отдельные полосы для порожних грузовиков в пунктах пропуска "Угринов - Долгобычев" и "Грушев - Будомеж". Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в понедельник поздно вечером завершился очередной раунд переговоров с Польшей по разблокированию границы. "Стараемся искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы, но это сложно. Предложили польским властям запустить полосы для пустых грузовиков в КПП "Угринов - Долгобычев" и "Грушев - Будомеж". Ждем ответа", - написал он.

Деркач пожаловался на абсурдность требований участников акций протеста в Польше. "Ключевое, что требуют протестующие, - вернуться к системе разрешений на грузовые перевозки. Это вопрос, который не обсуждается на таких встречах. И принципиально для нас: "транспортный безвиз" должен быть продлен", - отметил замминистра. Он настаивает на том, что "блокада границы является нарушением ряда соглашений и что граница должна быть разблокирована немедленно".

По данным украинских СМИ, сейчас время ожидания на пересечение границы в сторону Украины в КПП "Дорохуск - Ягодин" составляет около двух суток. Как сообщил 11 ноября представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, во всех трех пунктах пропуска в направлении выезда из Польши на Украину скопилось около 2 500 автомобилей. По данным польских СМИ, протяженность очереди из фур перед КПП составляет 50 км. Водители грузовиков пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. 

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