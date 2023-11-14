Зампред ГД предложил отменить пошлину за заключение брака и увеличить за развод

Как утверждает Владислав Даванков, "то, что государство берет деньги за заключение брака, является атавизмом"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект об отмене пошлины в 350 рублей за заключение брака и увеличении с 650 до 1 200 рублей пошлины за развод. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 333.26 Налогового кодекса РФ (размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами).

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не повлечет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку инициативой предусмотрено увеличение размера государственной пошлины за развод почти в два раза.

По словам Даванкова, отмена пошлины за заключение брака станет символическим фактором. "Это не такая большая сумма. Однако то, что государство берет деньги за заключение брака, является атавизмом. Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями", - сказал парламентарий, слова которого привела пресс-служба фракции.