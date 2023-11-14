Власти Кубани создали четыре лесопарковых пояса вокруг населенных пунктов в 2023 году

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что всего лесопарковые зеленые пояса расположены вокруг 16 городов и поселков

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в текущем году создали четыре лесопарковых зеленых пояса вокруг населенных пунктов региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В 2023 году создали четыре - в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе", - сказал губернатор. Он отметил, что работа ведется в рамках подписанного президентом закона о создании "зеленого щита", то есть зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

По информации Кондратьева, на данный момент подобных территорий на Кубани уже 16, их общая площадь превышает 3,5 тыс. га. "Развитие зеленого каркаса естественным образом создает комфортные для жизни условия, это один из главных приоритетов и необходимость в нашем туристическом и рекреационном регионе", - сказал губернатор.

Таким образом, как пояснили в пресс-службе краевой администрации, на данный момент лесопарковые зеленые пояса расположены вокруг 16 городов и поселков. "Они обеспечивают право жителей на благоприятную окружающую среду, в них установлен ограниченный режим природопользования, такая работа вокруг крупных промышленных центров будет продолжаться", - заметили в пресс-службе.