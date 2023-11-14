В день Кисловодска на выставке "Россия" выпили более 1,5 тонны нарзана

По словам главы города Евгения Моисеева, за день экспозицию посетили более 20 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,5 тонны нарзана выпили в День Кисловодска на выставке "Россия" на ВДНХ посетители стенда. Всего на экспозицию курорта пришли посмотреть более 20 тыс. человек, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Кисловодск завершил Неделю туризма на стенде Ставрополья на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Все гости хотели попробовать нашу богатырскую воду. За 12 часов работы бювета было выпито более 1,5 тонны нарзана. Раздали 1,5 тыс. бутылок нашей минеральной воды", - сказал Моисеев.

По его словам, за весь день экспозицию посетили более 20 тыс. человек.

"Бювет работал беспрерывно. Весь день рассказывали про нарзан и его полезные свойства. Гости могли попробовать нарзан из наших уникальных фарфоровых питейников ручной работы и стаканчиков с кисловодским сердцем", - рассказал глава Кисловодска.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.