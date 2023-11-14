14 ноября, 07:52

Болельщика "Зенита" оштрафовали на 3 тыс. рублей за бросок стаканчика в сектор оппонентов

На судебное заседание Александр Рыбалкин не явился, решение приняли без него

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге оштрафовал болельщика ФК "Зенит" Александра Рыбалкина, который кинул пластиковый стаканчик в сторону сектора фанатов ФК "Балтика" в ходе кубковой встречи между командами. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Рыбалкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей",- сказали в пресс-службе.

Там добавили, что 3 октября 2023 года Рыбалкин находился на стадионе "Газпром Арена" и смотрел футбольный матч FONBET Кубок России между командами ФК "Зенит" (город Санкт-Петербург) и ФК "Балтика" (город Калининград)

"На трибуне сектора 207 он бросил пластиковый стакан с пивом в сторону зрителей сектора 106",- сказали в пресс-службе. На судебное заседание болельщик не явился, решение было принято без него. 

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