В Москве научили искусственный интеллект выявлять ЛОР-заболевания на рентгене

Предварительный результат обработки исследования становится доступен в течение 2-3 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нейросети в Москве впервые начали распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, они способны обнаружить синусит, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии", - рассказала вице-мэр.

Она отметила, что предварительный результат обработки исследования становится доступен в течение 2-3 минут, таким образом, нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента. Сервис размечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Окончательное решение в любом случае принимает врач, но применение новых технологий значительно ускоряет постановку диагноза и повышает его точность.

Заммэра добавила, что рентгенография носовых пазух - самое распространенное исследование для выявления признаков патологий придаточных пазух носа. Всего в прошлом году в России было выполнено более 3 млн таких исследований.