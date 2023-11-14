14 ноября, 07:31

В Москве научили искусственный интеллект выявлять ЛОР-заболевания на рентгене

Предварительный результат обработки исследования становится доступен в течение 2-3 минут

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нейросети в Москве впервые начали распознавать на рентгеновских снимках признаки ЛОР-заболеваний, они способны обнаружить синусит, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки ЛОР-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии", - рассказала вице-мэр.

Она отметила, что предварительный результат обработки исследования становится доступен в течение 2-3 минут, таким образом, нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента. Сервис размечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Окончательное решение в любом случае принимает врач, но применение новых технологий значительно ускоряет постановку диагноза и повышает его точность.

Заммэра добавила, что рентгенография носовых пазух - самое распространенное исследование для выявления признаков патологий придаточных пазух носа. Всего в прошлом году в России было выполнено более 3 млн таких исследований. 

Теги:
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация