В метро Москвы начали тестировать новые указатели направления движения пассажиров

На новых указателях информацию сделали комбинированной: сверху показано направление пересадки, а снизу - какой стороны лучше придерживаться

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Новые указатели с направлением движения пассажиров в переходах начали тестировать в Московском метрополитене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы начали обозначать направления движения для пассажиров в переходах метро с помощью дополнительной информации. На станции метро "Октябрьская" Кольцевой линии мы установили специальный тестовый указатель, где советуем держаться левой стороны и не двигаться по встречному направлению, чтобы не мешать другим пассажирам. Указатель повесили в заметном месте. Благодаря интуитивно понятной символике информация на нем быстро считывается: зеленая стрелка означает, что проход разрешен, а красная предупреждает о встречных пассажирах. Для удобства мы продублировали информацию текстом", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что ранее в метро размещали указатели "Держитесь левой стороны" и изображение стрелки на световых указателях, но без поясняющих обозначений. На новых указателях сделали информацию комбинированной: сверху показано направление пересадки, а снизу - какой стороны лучше придерживаться. "Согласно нашему исследованию, более 86% пассажиров считают нововведение полезным. Будем оценивать эффективность нового указателя, после теста рассмотрим размещение такой навигации на других станциях", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.