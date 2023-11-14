В России в ИИ-хакатонах могут поучаствовать более 11 тыс. человек до конца года

В 2023 году в рамках проекта прошли восемь окружных хакатонов и всероссийский этап, которые уже привлекли около 9,5 тыс. участников, сообщил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Десять конкурсов (хакатонов) для разработчиков ИИ-систем, организуемых в 2023 году по проекту "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", должны привлечь более 11 тыс. участников из России и других стран. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Он напомнил, что в 2023 году в рамках проекта в стране прошли восемь окружных хакатонов и всероссийский этап, которые привлекли около 9,5 тыс. участников - в очном и онлайн-форматах. Разработчики решили 50 прикладных задач, предложенных российскими корпорациями и технологическими компаниями. Сезон завершит первый международный хакатон 23-26 ноября в Москве.

"Мы хотим сделать большое событие <…> [и планируем, что к нему присоединятся] участники не только из России, но и разработчики из Китая, Сербии, Киргизии, США и других стран. У нас уже зарегистрировано около 2 тыс. участников в составе более 200 команд", - добавил Агафонов.

На международном хакатоне участникам предстоит решить 10 кейсов и побороться за призовой фонд в 10 млн рублей, уточнил он. Задачи для них разрабатывали представители Минприроды РФ при участии Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды ("ВНИИ Экология"), а также Банка России, Росатома, Департамента строительства Москвы, Rutube и других организаций.

Площадкой для подведения итогов состязания станет выставка-форум "Россия". Участники и гости события смогут познакомиться с достижениями российских разработчиков в разных технологических областях на ВДНХ в Москве.

"Наша страна - одна из передовых в технологиях. У нас супериндустрия в сфере пользовательского контента, интерфейсов. Сейчас вы можете увидеть огромное количество разработок на ВДНХ, <…> посмотреть, что создано. И, конечно, это не предел", - заключил Агафонов.

О проекте

Основные цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" - создание системы отбора кадров для решения прикладных задач, поддержка развития ИИ-технологий и их популяризация. Он входит в число инициатив президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика". Организатором выступает Минэкономразвития РФ. Генеральный партнер - национальный видеохостинг Rutube.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.