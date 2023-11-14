14 ноября, 08:19

Суд рассмотрит вопрос об оборотном штрафе Google за запрещенный в РФ контент

Рассмотрение протокола назначили на 23 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 23 ноября рассмотрит вопрос об оборотном штрафе компании Google за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд назначил на 14:00 мск 23 ноября рассмотрение протокола, составленного по ч. 5 ст. 12.41 КоАП РФ (повторное неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ) в отношении Google", - сказала судья Марина Орлова.

Суд первоначально хотел рассмотреть дело 14 ноября, однако представитель Google заявил, что не успел ознакомиться с материалами дела, после чего судья дала ему время на подготовку к процессу.

В декабре 2021 года мировой суд в Москве назначили Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. Google стала первой компанией в РФ, которая была подвергнута этому наказанию за неудаление запрещенных данных. 

Теги:
Россия
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