14 ноября, 08:48

В лесах Подмосковья ликвидировали более 860 навалов мусора с начала года

Больше всего навалов устранили на территориях Орехово-Зуево, Истры, Красногорска, Пушкино и Подольска

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 860 навалов мусора общим объемом более 120 тыс. куб. м ликвидировали в подмосковных лесах с начала текущего года. Больше всего работ было проведено в Орехово-Зуевском, Истринском и Красногорском округах, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 тыс. куб. м, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования", - процитировали в материале председателя комитета Олега Баженова.

В пресс-службе добавили, что больше всего навалов было устранено на территориях Орехово-Зуево, Истры, Красногорска, Пушкино и Подольска.

Отмечается, что контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 41 городском округе. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация