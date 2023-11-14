В лесах Подмосковья ликвидировали более 860 навалов мусора с начала года

Больше всего навалов устранили на территориях Орехово-Зуево, Истры, Красногорска, Пушкино и Подольска

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 860 навалов мусора общим объемом более 120 тыс. куб. м ликвидировали в подмосковных лесах с начала текущего года. Больше всего работ было проведено в Орехово-Зуевском, Истринском и Красногорском округах, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"С начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 862 навала объемом более 120 тыс. куб. м, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году. С прошлого года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования", - процитировали в материале председателя комитета Олега Баженова.

В пресс-службе добавили, что больше всего навалов было устранено на территориях Орехово-Зуево, Истры, Красногорска, Пушкино и Подольска.

Отмечается, что контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 41 городском округе.