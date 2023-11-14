14 ноября, 08:41

Гладков: свыше 1 тыс. единиц коммунальной техники готово в Белгородской области к зиме

Губернатор региона также сообщил, что местные власти имеют договоренности о привлечении к работе 200 механизаторов с сельскохозяйственных предприятий

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. единиц коммунальной техники подготовили в Белгородской области к работе предстоящей зимой. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков, назвав такое количество техники рекордным.

"По докладам глав муниципалитетов и министерства ЖКХ, наша коммунальная техника и служба полностью готовы к зиме, заготовлена пескосоляная смесь, готово более 1 тыс. единиц коммунальной техники", - сказал Гладков. Он напомнил, что в прошлом году регион впервые в истории одномоментно закупил и передал на места коммунальную технику на общую сумму более 2 млрд рублей.

"Была проблема с водителями, по докладам муниципалитетов, сейчас штат укомплектован для работы в две смены", - продолжил губернатор. Кроме того, проинформировал Гладков, местные власти имеют договоренности о привлечении к работе 200 механизаторов с сельскохозяйственных предприятий. "Их мы будем привлекать в пиковую нагрузку", - подчеркнул Гладков. Он также выразил надежду на то, что "все те планы, которые выстроены, все мероприятия, которые проведены", позволят справиться с любой нагрузкой и любыми сюрпризами, которые будет готовить погода. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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