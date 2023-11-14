14 ноября, 08:59
Реновация

В районе Измайлово построят дорогу в жилом квартале реновации

Также обустроят тротуары, велодорожку, остановку наземного городского пассажирского транспорта и установят светофор

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Проекты строительства двух участков новой дороги в районе Измайлово согласовали в столице, дорога разместится в жилом квартале реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Возводя новые кварталы в рамках программы реновации жилья, мы уделяем большое внимание сопутствующей инфраструктуре. Для удобства перемещения жителей в новом квартале в районе Измайлово построят дорогу", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что участки строительства располагаются вблизи дома 5/1, корпуса №1 в Измайловском проезде на востоке города. Будут построены участок районного значения с кольцевым пересечением и участок дороги местного значения.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что наряду со строительством новой дороги будут обустроены тротуары, велодорожка, остановка наземного городского пассажирского транспорта и установлен светофор с автоматизированной системой управления. "В дополнение к этому специалисты переустроят инженерные коммуникации. Завершающим этапом работ станет установка дорожных знаков и нанесение разметки", - заключила Яковлева. 

Теги:
РеновацияМосква
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