14 ноября, 08:36

Степашин высказался за сохранение связей с научной средой Европы и США

Президент ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" выразил несогласие с теми, кто считает, что Петр I сделал огромную ошибку, прорубив окно на Запад и направляя туда огромное количество молодежи на учебу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия должна сохранить связи с научной средой Европы и США, а современная молодежь имеет право критиковать власть. Такое мнение высказал президент ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре", экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.

"Я полагаю, мы ни в коем случае не должны зарубить и вырубить наши взаимоотношения с научной средой в Европе, США и других странах. Дураки приходят к власти и уходят. Наука вечна", - сказал Степашин на Шестом профессорском форуме "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики".

Правовед выразил несогласие с теми, кто считает, что Петр I сделал огромную ошибку, прорубив окно на Запад и направляя туда огромное количество молодежи на учебу. "Мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки вспомнили наш герб. Нашего орла, который смотрит и на восток, и на запад", - подчеркнул Степашин.

Он также призвал понимать и чувствовать молодежь, которая "имеет право критиковать власть", и высказался по поводу уехавших за границу, отметив, что это их право, только "не надо поливать Россию грязью, особенно из-за рубежа".

"Мне бы очень хотелось, <...> чтобы патриотизм не превратился в мракобесие", - подытожил Степашин. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация