Степашин высказался за сохранение связей с научной средой Европы и США

Президент ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре" выразил несогласие с теми, кто считает, что Петр I сделал огромную ошибку, прорубив окно на Запад и направляя туда огромное количество молодежи на учебу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия должна сохранить связи с научной средой Европы и США, а современная молодежь имеет право критиковать власть. Такое мнение высказал президент ассоциации вузов "Содействие отечественной профессуре", экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин.

"Я полагаю, мы ни в коем случае не должны зарубить и вырубить наши взаимоотношения с научной средой в Европе, США и других странах. Дураки приходят к власти и уходят. Наука вечна", - сказал Степашин на Шестом профессорском форуме "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики".

Правовед выразил несогласие с теми, кто считает, что Петр I сделал огромную ошибку, прорубив окно на Запад и направляя туда огромное количество молодежи на учебу. "Мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки вспомнили наш герб. Нашего орла, который смотрит и на восток, и на запад", - подчеркнул Степашин.

Он также призвал понимать и чувствовать молодежь, которая "имеет право критиковать власть", и высказался по поводу уехавших за границу, отметив, что это их право, только "не надо поливать Россию грязью, особенно из-за рубежа".

"Мне бы очень хотелось, <...> чтобы патриотизм не превратился в мракобесие", - подытожил Степашин.